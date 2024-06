Criança estuprada por catador de recicláveis tem alta do CTI

A criança teve alta do CTI da Santa Casa no último sábado (22/6) - (crédito: CBMMG)

A criança encontrada, ainda no início deste mês, desacordada em um matagal após ter sido estuprada e agredida por um catador de recicláveis teve alta, no sábado (22/6), do CTI infantil da Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata. O homem foi preso suspeito do crime.

Segundo a Santa Casa, a paciente, agora, está estável na enfermaria infantil do hospital, ao lado da mãe, e recebe atendimento psicológico e do serviço social. A menina, de apenas 9 anos, foi vítima de abuso sexual, constatado pela médica que a atendeu. Segundo o boletim de ocorrência, ela deu entrada no atendimento com sangramentos, dificuldade de respirar, hipotermia, marcas pelo corpo e politraumatismo craniano.

Uma menina de apenas nove anos foi encontrada no início de junho (6/6) desacordada em Juiz de Fora, Região da Zona da Mata mineira, após ter sido violentada sexualmente e agredida por um catador de recicláveis.

Segundo a polícia, a tia, de 46 anos, saiu com duas sobrinhas, uma delas a vítima, para coletar materiais recicláveis. Ela encontrou o homem com um carrinho de ferro, que disse que a ajudaria na coleta. Após venderem o material em um lixão, o suspeito do crime disse que presentearia a mulher com outro carrinho e pediu para levar a sobrinha dela junto quando fosse buscá-lo.

Após a autorização da tia, ele colocou a menina no carrinho e saiu. Câmeras de monitoramento da rua flagraram o homem transitando com a criança pela Avenida Deusdedith Salgado.

Durante o rastreamento, a polícia teve acesso a novas imagens de câmera de segurança de um condomínio, que o flagrou saindo correndo de uma mata com a calça na altura da canela.

Por meio de denúncias dos moradores, os militares localizaram o homem no Bairro Sagrado Coração. Questionado, ele disse que a menina estava com uma família em uma granja e apontou diversas direções sobre a localização dela. Abordado mais uma vez, o homem relatou ter deixado a menina no mato. Foi quando os bombeiros localizaram a criança desacordada, com a roupa íntima abaixada até a altura dos joelhos e com sinais de abuso.

O homem relatou, ainda, que a tia da menina a entregou afirmando que ela não era cuidada pela família.

O autor do crime e a tia da menina foram presos.