CCBB realiza sarau para celebrar Dia Internacional do Orgulho LGBT

Para celebrar o mês do orgulho LGBTQ, o Programa Educativo do CCBB Brasília faz um sarau especial com as poetisas brasilienses Maria Léo Araruna e Fabi Souza neste sábado (29/6), às 17h. A entrada é gratuita, com a retirada de ingressos na bilheteria física do espaço.

Um dia após o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ (28/6), a também escritora e atriz trans Maria Léo Araruna apresentará uma pesquisa artística sobre violência de gênero no sarau Vozes da Diversidade. Em 2018, Maria Léo lançou o livro Bricolagem Travesti, o qual traz reflexões sobre esses membros da comunidade.

Já Fabi Souza também lerá poemas de sua autoria. Começou sua carreira em 2019 com a poesia marginal. Estudante e pesquisadora das artes, é autora de obra que questiona o cotidiano social por meio de experiências como mulher negra, pansexual e periférica.