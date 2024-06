Após realizar dois transplantes, Faustão surge feliz e sorridente no aniversário da esposa - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Faustão com a esposa e os filhos

Após realizar dois transplantes bem-sucedidos, de coração em agosto de 2023 e de rim em fevereiro de 2024, Faustão apareceu feliz e sorridente no aniversário da esposa, Luciana Cardoso, na noite da última quinta-feira (27).

Em registros divulgados nas redes sociais de Luciana e de outros convidados presentes na festa, é possível ver o apresentador comemorando ao lado da mulher e dos filhos. Ele chegou, inclusive, a fazer um discurso se declarando para a esposa.

"Agradeço todo dia a Deus tê-la colocado na minha vida. Nos momentos de alegria ou de muita tristeza, é na montanha-russa da vida que você descobre isso, na vivência do dia a dia mesmo", disse ele.

Faustão acrescentou: "Por isso, o que eles estão falando é a pura expressão da verdade. Se a Lara estivesse aqui, mas ela foi pra Las Vegas… Com certeza, ela falaria a mesma coisa. Muito obrigado pelo carinho, amizade e lealdade", afirmou o apresentador, na presença dos filhos João Guilherme Silva e Rodrigo Silva.

João, aliás, também fez questão de fazer uma homenagem para a mãe: "A mulher que ela é, eu acho que o papel dela como esposa no último um ano e meio, dois anos… Claro que a vida inteira, mas a gente acaba vendo o reflexo nos últimos anos. Ela fez o que muitas pessoas pensam que devem ser feito, mas não fazem. Ela tá ali em todos os momentos. Eu gostaria de, quando um dia eu for casado, ter a mesma relação, de nos meus momentos mais difíceis, ter alguém ali 100% do tempo dedicado e não deixar a peteca cair", discursou.

Confira algumas fotos de Faustão com a família:

Faustão com a família (Foto: Reprodução/Instagram)