Marina diz que culpados de incêndios no Pantanal serão indiciados pela PF

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta segunda-feira (1°/7), que os responsáveis por atear o fogo que deu início aos incêndios no Pantanal serão indiciadas pela Polícia Federal (PF), e que os locais de origem já foram identificados. Segundo ela, a PF investiga 18 focos de incêndio. A declaração ocorreu após reunião da sala de situação para monitorar e prevenir a seca e os incêndios na região do Pantanal e da Amazônia.

"Os culpados serão indiciados. Nós já sabemos de onde veio a propagação desse fogo. As pessoas serão identificadas, mas a investigação está em curso. Foram 18 focos de incêndio em lugares diferentes que deram início à propagação desse fogo", apontou a ministra.

"Nós sabemos quais são os focos, da onde surgiu a propagação. Nós trabalhamos com tecnologia altamente avançada que não permite que haja falha em relação aonde aconteceu esses focos. Vamos esperar que a Justiça faça esse indiciamento e aí nós vamos verificar quem são os proprietários, quais são as fazendas, se foi um processo culposo ou doloso. Neste momento, ações estão ocorrendo no âmbito da Justiça, em colaboração com a PF", disse.

A ministra ressaltou a ação humana como causa principal dos incêndios na região. "O que nós estamos identificando é que 85% dos incêndios que nós temos hoje estão ocorrendo em propriedades privadas. A Polícia Federal está fazendo a investigação, o que nós podemos dizer é que a maioria dos incêndios estão acontecendo em propriedades privadas e o que nós também estamos afirmando é que a história de que pode ser por descarga de raio, não é. É por ação humana".

O governo montou uma base no sul de Corumbá (MS) e outra no km 100 da rodovia Transpantaneira para estabelecer planejamento estratégico e a logística das iniciativas de combate ao fogo. "Nós temos a partir de agora um boletim que estará saindo semanalmente com todo o consolidado das ações, de tudo que vem sendo feito. Provavelmente será às segundas-feiras", continuou Marina.

Cerca de 500 profissionais do Governo Federal estão envolvidos na operação: 134 brigadistas do Ibama, 82 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública para apoiar o combate em Unidades de Conservação federais, 193 profissionais do Ibama e ICMBio e 92 do Comando do 6º Distrito Naval.

A operação no Pantanal também conta com oito helicópteros, além de um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB), com capacidade para carregar cerca de 12 mil litros de água. É a primeira vez que a aeronave é usada em operações de combate a incêndios.



Na última sexta (28), as ministras Marina Silva e Simone Tebet e o governador Eduardo Riedel (PSDB) sobrevoaram Corumbá, no Mato Grosso do Sul, uma das áreas mais atingidas pelo fogo.