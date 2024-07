Maite Perroni vai à Justiça contra fã brasileiro e pede indenização

Maite Perroni, do grupo RBD, está processando um fã brasileiro por difamação e ofensas. A artista pede uma indenização de R$ 6 mil a Renato Ronner por conta de comentários ofensivos feitos em redes sociais, por ele.



Acontece que os advogados de Maite Perroni alegam que o fã teria feito diversos comentários negativos sobre a artista, nas redes sociais. Além disso, em um dos textos, Renato teria chamado Perroni de prostituta.



Contudo, o brasileiro nega a versão. Em um vídeo publicado na internet, Renato Ronner declara: “Tenho bem uns 10 processos nas costas, esse é o mais leve e mal feito que já vi por várias questões". E em seguida, diz em tom de deboche: "Me divirto!”



No entanto, Renato ainda disse que não entende o motivo do processo. Segundo ele, a única atitude que teve relacionada a Maite, foi dizer que ela era a responsável pela tesouraria na empresa que o grupo abriu após a polêmica de fraude realizada pelo ex-empresário, Guillermo Rosas.



Por fim, parece que quem tomou as dores da eterna Lupita, foi Anahí. Isso porque a artista seguia Renato nas redes sociais, mas parou de seguir após o burburinho envolvendo Maite Perroni. Sobre isso, o fã afirmou: “Anahí, a Maite não te merece. Ela é uma cobra! Que Deus te proteja”.

???? ESCLARECIMENTO: Maite Perroni (Lupita de Rebeldes) me processou e eu venho aqui dar minhas primeiras palavras sobre o assunto! pic.twitter.com/M70BNk3h0R — Renato Ronner (@renato_ronner) June 29, 2024