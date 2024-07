Guaíba abaixa cerca de 25 centímetros e se aproxima da cota de alerta

O nível do Guaíba está cada longe do patamar que causou destruição em Porto Alegre - (crédito: Lauro Alves/Secom/GRS)

O nível do Guaíba está a apenas 5 centímetros acima da cota de alerta, de acordo com medição feita nesta segunda-feira (1º/7), que registrou 3,19 metros, segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (SEMA/RS), às 14 horas. O lago havia apresentado uma subida significativa na sexta-feira (28/6), no nível de 3,55m, o que causou inundação em regiões de Porto Alegre.

De acordo com previsões do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, haverá uma redução lenta dos níveis do Guaíba em patamares abaixo da cota de alerta para os próximos dias, por não ter eventos de precipitação significativos previstos. “A tendência geral do Guaíba é de redução dos níveis com ocorrência de oscilações em função dos ventos”, informa o IPH.

Os rios Jacuí, dos Sinos, Caí e Gravataí, responsáveis por formar o Guaíba, estão abaixo da cota de inundação, exceto o Gravataí, que está acima da referência de alerta. O Jacuí que representa mais de 80% das águas que chegam no lago de Porto Alegre, estava em 4,22m às 6h, de acordo com a prefeitura de Eldorado do Sul, mais de 1 metro abaixo da inundação.

*Estagiário sob a supervisão de Talita de Souza

