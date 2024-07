Presos membros de facção que tentaram matar agente penitenciário federal

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Rondônia (FICCO/RO), composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais, com apoio da Polícia Militar de Rondônia, prendeu, nesta quarta-feira (3/7), quatro pessoas suspeitas de integrarem uma facção criminosa que atentou contra a vida de um agente peninteciário federal em maio deste ano em Porto Velho.

O servidor público, que trabalha na penitenciária Federal da capital rondoniense - uma das cinco unidades de segurança máxima do país - foi atacado no meio da rua quando saiu de casa para comprar pão. Os criminsos passaram de carro e atiraram contra o agente penitenciário, que se jogou no chão e não foi atingido pelos disparos.

Na ação desta quarta-feira, denonimada Operação Determinatio, 110 policiais de diversas forças cumpriram quatro mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão contra suspeitos da tentava de homicídio. A ação foi realizada em um conjunto habitacional de moradias populares na capital rondoniense.