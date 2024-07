Engavetamento entre sete veículos envolve 14 vítimas

Pelo menos 14 pessoas se envolveram em um engavetamento com dois caminhões de grande porte, um pequeno caminhão, uma caminhonete e três veículos de passeio no quilômetro 160 da GO-070, na Cidade de Goiás (GO).

O acidente foi registrado na tarde deste domingo (7/7) e interditou a rodovia. O motorista de um dos caminhões ficou preso às ferragens e precisou ser atendido pelos bombeiros que, utilizando técnicas de extração veicular, libertaram o condutor que estava preso entre o volante e o painel do caminhão.

Ele foi então transportado para atendimento médico pela equipe do SAMU da Cidade de Goiás, enquanto a Polícia Militar Rodoviária assumiu a responsabilidade pela organização da cena do acidente e dos veículos envolvidos.

As demais vítimas têm entre 52 e 22 anos. Algumas foram atendidas no local pelo SAMU e liberadas em seguida.

O Corpo de Bombeiros de Goiás informou que apenas o motorista que estava preso nas ferragens foi socorrido pela corporação. As demais vítimas foram socorridas pelo SAMU ou não precisaram de transporte para o hospital.