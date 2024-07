Leilão da Receita tem lote com três iPhones 14 Pro Max a R$ 3,2 mil

O Ministério da Fazenda por meio da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 6ª Região Fiscal promove o leilão de 67 lotes de produtos variados. Entre as mercadorias disponíveis, estão três iPhones 14 Pro Max de 128gb por R$ 3.250 no lote 24, além de outros lotes com relógios, roupas e brinquedos.

Também estão disponíveis para lances, mais de 10 veículos na categoria ônibus e caminhão, com valores variando entre R$ 9 mil, no lote 20, e R$ 80 mil, no lote 40. Também estão disponíveis itens como óculos e acessórios de natação no valor de R$ 12.900, no lote 2, e diversos lotes com itens de informática e utensílios domésticos.



Os itens dos lotes estão nas unidades da Receita em várias cidades de Minas Gerais, como Belo Horizonte, Governador Valadares, Uberaba e Poço de Caldas. Quem arrematar algo deve se responsabilizar por buscar a mercadoria em algum desses locais.



Para quem deseja adquirir algum lote, as propostas devem ser feitas entre esta segunda-feira e quarta-feira (17/7). A classificação e ordenação das propostas e a abertura de lances ocorrem na quinta-feira (18/7).



Pessoas físicas somente poderão oferecer propostas de valor de compra para os lotes 6,7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 59 e 60. Pessoas jurídicas podem dar propostas em todos, mas não podem comercializar os itens que estiverem especificados. A lista completa deve ser conferida na página da Receita Federal.



Passo a passo



O interessado deve logar, por meio de cadastro único na Receita ou pelo login gov.br, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).



Em seguida, é preciso escolher o leilão mencionado aqui. Procure por esse número: 0600100/000002/2024. Depois, selecione um dos 67 lotes que quer conquistar e clique em incluir proposta.