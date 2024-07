Apagão cibernético global afetou sistemas do Supremo Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou que os sistemas da corte foram afetados pelo apagão cibernético que atingiu diversos países do mundo nesta sexta-feira (19/7). De acordo com a Suprema Corte, o site da instituição e outros serviços ficaram inoperantes nas primeiras horas do dia.

"Por volta das 7h, o portal do STF foi restabelecido. Os sistemas judiciais e os principais sistemas administrativos já estão funcionando adequadamente. Serviços de apoio, principalmente utilizados pelo público interno, ainda estão sendo reativados", informou o tribunal, em nota.

"Assim que tudo estiver completamente normalizado, o público externo e o público interno que utilizam os serviços do STF serão comunicados", completou o texto divulgado pela corte.

O apagão teve início após uma atualização no software desenvolvido pela empresa norte-americana CrowdStrike. O programa é usado para proteger o Windows de ataques hacker e vírus. No entanto, a atualização fez com que atividades normais do Windows fossem identificadas como maliciosas e bloqueadas.

Aeroportos, sistemas bancários, telecomunicações e serviços de saúde foram afetados em diversos países, inclusive no Brasil.