Apagão cibernético global: como falha em uma empresa colapsou o mundo

Na manhã desta sexta-feira (19/7) vários países, incluindo o Brasil, enfrentaram problemas como voos cancelados, canais de televisão fora do ar, falhas em aplicativos de bancos. A causa foi uma pane global em sistemas de cibersegurança vinculados à Microsoft.

O apagão global ocorreu após uma falha de atualização no software Falcon, da empresa de segurança cibernética CrowdStrike. A informação é do CEO da empresa, George Kurtz.

O Vice-Presidente da Associação Brasileira de Internet (Abranet) e experiente em Tecnologia da Informação (TI), Jesaias Arruda, explica que o Falcon é um antivírus para proteger sistemas operacionais. Ele é compatível com qualquer sistema operacional, como o Windows. Ele explica que a falha colapsou redes globais porque o software é utilizado amplamente.

"Por que todo mundo está sendo impactado? Porque todas as corporações que utilizam a ferramenta da CrowdStrike [Falcon] instalada em seus sistemas operacionais estão sendo atingidas", explicou Jesaias Arruda.

Jesaias também explica que computadores com sistema operacional Windows, independente se eram desktop, servidores, computadores virtuais, máquinas virtuais em nuvens, como AWS, Azure ou Google, podem ter o Falcon instalado, por isso foram afetados.

"A atualização [do software Falcon] é feita muitas vezes, diariamente ou uma vez por semana, dependendo das necessidades, porque é uma ferramenta que monitora possíveis ataques de vírus nos computadores. Só que essa atualização [de quinta-feira], quando ela aconteceu, ela danificou todos esses sistemas", disse Jesaias.

O Vice-Presidente da Abranet diz ser "pouco provável que isso aconteça novamente, mas que aconteceu alguma coisa muito séria que ainda precisa ser esclarecido".

A empresa CrowdStrike divulgou uma nota nesta sexta-feira e afirmou que suspendeu a atualização que veio danificada.

Pelo mundo, milhares de pessoas foram afetadas pela falha no sowftare. Companhias aéreas americanas tiveram que suspender voos. No Brasil, as pessoas compartilham em redes sociais falhas em aplicativos de bancos.