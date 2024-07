Ministério da Justiça prorroga atuação da Força Nacional no RS

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação, até 18 de agosto, do uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Rio Grande do Sul. A ação é em decorrência as fortes chuvas, enchentes e alagamentos que atingiram o estado nos últimos meses.

A portaria, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22/7), autoriza a Força Nacional a: "atuar nas ações de policiamento ostensivo e de busca e salvamento, e nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, por trinta dias, no período de 20 de julho a 18 de agosto de 2024".

O número de agentes que serão disponibilizados não foi informado, mas deverá seguir o planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, segundo a portaria.

Desde maio, a Força Nacional foi enviada para prestar assistência ao Rio Grande do Sul.