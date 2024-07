Quem é a médica presa por sequestrar bebê recém-nascida

A médica Claudia Soares Alves foi presa na quarta-feira (24/7) por sequestrar uma recém-nascida na Maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (MG). A prisão foi feita por ação conjunta das Polícias Civis de Goiás e Minas Gerais.

Aproveitando ser concursada no local, a médica neurologista se passou por pediatra e retirou a bebê dos responsáveis sob a alegação de que iria providenciar alimentação — leite materno do hospital. Assim que os pais deram falta da criança, o sistema de segurança da unidade de saúde foi acionado, mas a médica já havia fugido.

Policiais conseguiram resgatar a criança e posteriormente prender a médica, na manhã de quarta, no Jardim Morumbi, em Itumbiara (GO). Segundo a Polícia Civil, foi encontrado no carro da médica um enorme enxoval próprio para bebê do sexo feminino, o que mostra a premeditação do sequestro.

A profissional alegou que seria um presente para sua empregada doméstica, que está grávida, porém, a trabalhadora espera um menino.

A médica foi conduzida pelos policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Itumbiara e autuada pelo crime de sequestro qualificado, que prevê pena de até 5 anos de reclusão.

"A autuada fica à disposição do Poder Judiciário de Itumbiara, vez que o crime de sequestro é permanente e este é o local onde deve ser fixada a competência jurisdicional, inclusive para audiência de custódia", informou a Polícia Civil de Goiás.

Quem é a médica?

No currículo Lattes, Claudia se apresenta como médica graduada pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (atual Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba-MG), em novembro de 2004. Ela também descreve que passou por residência em clínica médica e neurologia.

Em uma publicação nas redes sociais em março, a médica afirmou que medicina é sua paixão. "Ser neurologista não é só sobre diagnósticos e tratamentos, é sobre fazer a diferença na vida das pessoas. Ver um paciente recuperar a qualidade de vida, mesmo que seja um pequeno passo de cada vez, é simplesmente inspirador", disse. Porém, o Instagram da profissional foi desativado.

O Correio não localizou a defesa de Claudia Soares Alves. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.