Ex-marido e irmão são presos por morte de filha de deputado do MT

A Polícia Civil do Mato Grosso prendeu, na quarta-feira (23/7), o ex-marido de Raquel Cattani, suspeito de ter planejado o assassinato da produtora rural e filha do deputado estadual Gilberto Cattani. Além disso, o irmão do mandante também foi preso por ter matado a vítima e montado uma cena na residência para que parecesse um crime patrimonial.

“Analisamos todas as imagens do comércio da vila, das cidades vizinhas, como São José do Rio Claro e Tapurah e entrevistamos mais de 150 pessoas, desde vizinhos, moradores do assentamento e trabalhadores ao longo desses seis dias”, explicou o delegado responsável pela investigação, Guilherme Pompeo.

Durante a análise no local do crime, um investigador notou que a janela do quarto dos filhos da vítima havia sido arrombada. Então, foi solicitada a extração de eventuais impressões digitais, que foi realizada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso.

"As diligências prosseguiram e, diante da desconfiança de uma cena que poderia ter sido armada, a atenção foi voltada ao ex-marido, Romero Xavier, que mantinha comportamento possessivo e não aceitava o término da relação com a vítima. Em novos levantamentos, a Polícia Civil descobriu que o irmão de Romero, o suspeito Rodrigo Xavier, tinha diversas passagens por furtos e outros crimes, além de ter sido usuário de entorpecentes no passado", explicou a Polícia Civil.

Nesta quarta-feira, equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e da Regional de Nova Mutum se dirigiram até o endereço de Rodrigo, na cidade de Lucas do Rio Verde. Ao ser entrevistado, ele apresentou muito nervosismo com a presença dos policiais.

Na casa dele foram encontrados frascos de perfume, um aparelho de som, um cinto, um porta-celular e uma faca, todos os objetos pertencentes à vítima. Ele confessou o homicídio de Raquel Cattani, que foi morta a facadas.