Central de ar-condicionado da Cidade Administrativa de Minas pega fogo

Um incêndio na central de ar-condicionado da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas gerais (CBMMG) na manhã desta quinta-feira (25/7).

De acordo com a corporação, os bombeiros se deslocaram ao local por volta de 8h50 e controlaram o fogo. Ninguém se feriu. A Polícia Militar (PM) foi acionada para gestão do trânsito no estacionamento de veículos e vias de acesso.

Incêndio na Cidade Administrativa mobiliza CBMMG nesta quinta Jair Amaral/EM/DA Press

Os militares verificaram que o fogo estava em uma estrutura externa da estação de água gelada, mas não atingiu o ambiente interno. As equipes de intervenção atuaram de forma rápida e impediram que o incêndio se alastrasse para outras estruturas do complexo da Cidade Administrativa.



Em nota, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) informou que ocorreu um curto-circuito em uma das torres da central de ar condicionado da Cidade Administrativa. Em razão da manutenção que será realizada pela empresa responsável, o ar condicionado do complexo não funcionará nesta quinta e sexta-feira (26/7).