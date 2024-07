Lençóis Maranhenses são declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi considerada como Patrimônio Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) nesta sexta-feira (26/7), durante a 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, que ocorre até 31 de julho em Nova Délhi, na Índia.

Criado há mais de 40 anos, o parque fica localizado a aproximadamente 250 quilômetros de São Luís, capitão do Maranhão. É o maior campo de dunas da América do Sul, com 155 mil hectares. Atualmente, a gestão do local é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Para obter o título, foram levados em consideração os requisitos de beleza natural, os geológicos significativos e os habitats para a conservação da biodiversidade, incluindo espécies ameaçadas. O dossiê de candidatura dos Lençóis Maranhenses foi encaminhado em 2018.



Nas redes sociais, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, comemorou o título. "Uma grande vitória, que valoriza ainda mais esse paraíso de beleza inigualável. Conquista que vai fortalecer o turismo e gerar mais emprego e renda, exigindo de todos nós um comprometimento ainda maior com a preservação ambiental! É do Maranhão, é do Brasil, é do Mundo!", compartilhou.



















Brasil coleciona títulos

Com o título conferido aos Lençóis Maranhenses, o Brasil conta com oito sítios declarados Patrimônio Natural Mundial: o Parque Nacional de Iguaçu, em Foz do Iguaçu; as reservas de Mata Atlântica, em São Paulo e Paraná; a Costa do Descobrimento, na Bahia e Espírito Santo; as áreas Protegidas da Amazônia Central e do Pantanal; a Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, em Goiás; além do arquipélago de Fernando de Noronha e o Atol das Rocas.

46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco

A 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco ocorre entre os dias 21 e 31 de julho, em Nova Délhi, na Índia. No evento, 28 locais ao redor do mundo serão avaliados para possível inclusão na lista.

Além dos Lençóis Maranhenses, destacam-se na lista os Moidams, na Índia; o Deserto de Badain Jaran, na China; o Lago Kenozero, na Rússia; e os locais de ocupação do Pleistoceno, na África do Sul. O parque localizado no Maranhão é o único representante brasileiro na disputa.

Os especialistas reunidos em Nova Délhi também avaliarão o estado de conservação de 124 maravilhas naturais ou culturais já inscritas na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, incluindo 57 locais considerados em perigo.