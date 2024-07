Dia da Prevenção de Acidentes de Trabalho: Brasil bate recorde de sinistros

O Brasil registrou 612.900 acidentes do trabalho em 2022, sendo que os registrados no Sistema Único de Saúde (SUS) atingiram o recorde de 392 mil, com alta de 22%. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho.

São Paulo é o estado que lidera o ranking de acidentes no país, com 34,6% (204.157), seguido dos estados de Minas Gerais, com 10,8% (63.815), Rio Grande do Sul, com 8,56% (50.491), Santa Catarina, com 7,93% (46.813), e Paraná, com 7,59% (44.786).

Os números chamam a atenção, em especial neste 27 de julho, Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho.

A Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, destaca que as principais causas dos acidentes, no geral, envolvem negligência por parte das empresas ou descuido por parte dos próprios funcionários. "Muitas empresas não dispõem de equipamentos de segurança ou mesmo de normas e regras claras de segurança para os seus empregados", afirma.

Pensando na data de prevenção e também como meio de conscientização, o Ministério Público do Trabalho (MPT) tem promovido a campanha Juntos por um Ambiente de Trabalho Seguro e Saudável. Neste sábado (27/7), o MPT irá lançar o documentário Vidas Marcadas - Os Impactos Humanos dos Acidentes do Trabalho, um filme de 10 minutos que traz depoimentos fortes e sensíveis de pessoas que tiveram suas vidas totalmente transformadas por causa desses acidentes.

O teaser do documentário pode ser acessado aqui.

* Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca