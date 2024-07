MJSP e Ibram concluem curso de capacitação das forças de segurança

O curso de capacitação voltado às forças de segurança pública integra ações de prevenção e combate efetivo à atuação do crime organizado, assim como outras de envolvimento direto das mineradoras com a melhoria da qualidade de vida na cidade - (crédito: Maurício Keller/Divulgação IBRAM)

Um exercício simulado de ataque de criminosos a uma agência bancária de Paracatu (MG) marcou, nesta sexta-feira (26/7), o encerramento do Curso de Plano de Gestão de Crises de Segurança nas Cidades, realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) — por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) — e pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). A capacitação deverá ser replicada em outras cidades com produção de minérios de alto valor.

Iniciada no fim da noite de quinta-feira (25/7), a simulação envolveu uma quadrilha de homens encapuzados e portando armamentos pesados que, distribuídos em veículos, promoveram um assalto a uma agência bancária da cidade, com intimidação, sequestro de pessoas, depredação de imóveis e roubo de patrimônio. O exercício foi acompanhado ao vivo pela população e só foi concluído na madrugada de sexta.

O curso de capacitação voltado às forças de segurança pública integra ações de prevenção e combate efetivo à atuação do crime organizado, assim como outras de envolvimento direto das mineradoras com a melhoria da qualidade de vida na cidade. Além disso, é resultado de acordo de cooperação técnica assinado entre MJSP e Ibram em 5 de janeiro deste ano.

A parceria entre o ministério e o instituto prevê a replicação do curso em outras cidades onde há produção de minérios de alto valor — Paracatu se destaca pelo ouro —, mas não adiantou detalhes referentes a datas ou a quais municípios seriam contemplados.

Segundo o Ibram, o envolvimento no projeto se deu pelo entendimento de que a segurança pública precisa ser pensada colaborativamente por Estado e sociedade, com uma convergência de interesses e ações, o que seria o propósito deste Curso de Plano de Gestão de Crises de Segurança nas Cidades.

Para o vice-presidente do Ibram, general Fernando Azevedo e Silva — que representou o diretor-presidente, Raul Jungmann, na programação do simulado —, a mineração industrial se torna um agente influenciador do progresso da cidade, atraindo investimentos, gerando emprego e renda e promovendo negócios.

“Esta é mais uma iniciativa que integra nosso papel de representação institucional dos nossos associados mineradores. O simulado é o coroamento de uma semana dedicada ao planejamento de melhoria da segurança para a cidade de Paracatu e o faremos em outros municípios onde a mineração se faz presente”, disse Fernando Azevedo. “Faço questão de enaltecer a parceria do Ibram com o Ministério, bem como a dedicação e o esforço das forças de segurança aqui reunidas e empenhadas em se capacitar cada vez mais para aprimorar sua atuação em prol da sociedade”, afirmou.

O delegado de polícia André Gossain, da Secretaria Nacional de Segurança Pública na Coordenação do Combate ao Crime Organizado, também destacou a importância da parceria público-privada para promover o curso de capacitação nos municípios. “É uma iniciativa muito importante para defender a vida do cidadão, de modo a evitar pânico, destruição que ações do crime organizado podem gerar. O curso visa a integração das forças de segurança, com táticas e técnicas que objetivam poupar vidas de inocentes e efetuar a prisão dos delinquentes”, resumiu.

As lideranças comunitárias de Paracatu também foram envolvidas no curso, com palestras e debates. O evento teve apoio e participação do governo de Minas Gerais (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP) e da Polícia Civil de MG. Também participaram representantes da justiça federal, do Ministério Público de MG, da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Penal, da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil de MG e também da Polícia Militar do Distrito Federal e de Goiás, entre outros.

*Estagiário sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza