Mulher é assassinada por ex-marido policial dentro de boate

Uma mulher de 34 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro, dentro de uma boate em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, no domingo (28/7). A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu.

Após efetuar o disparo, o atirador, que é policial militar, foi contido por seguranças da casa noturna Lounge Music, que recolheram a arma dele. Ele conseguiu sair do local, mas foi espancado por pessoas que estavam do lado de fora.

O homem foi levado custodiado para receber atendimento médico em um hospital. Ele foi autuado por feminicídio.

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que a Corregedoria Geral já registrou a ocorrência e, após receber a documentação do flagrante, vai instaurar um processo disciplinar contra o militar.



Veja a nota da Secretaria de Defesa Social na íntegra:

Na madrugada deste domingo (28), uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar foi acionada, para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo dentro de uma casa de shows, no bairro de Piedade.



No local, o efetivo verificou que uma mulher havia sido atingida e socorrida para um hospital. O suspeito, um policial militar, foi agredido por algumas pessoas que estavam no local e levado à UPA da Imbiribeira e, em seguida, transferido para o Hospital da Restauração, sob custódia.



Responsavel pela investigação a Polícia Civil de Pernambuco informa que prendeu em flagrante delito, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, na madrugada do dia 28/07, um homem de 39 anos. O autor foi autuado pela tentativa de feminicídio da vítima, uma mulher de 34 anos, com perfurações de arma de fogo, em uma casa de shows em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. A arma foi apreendida e levada para o DHPP.



A Corregedoria Geral da SDS já registrou a ocorrência e, após receber a documentação do flagrante, vai instaurar um processo disciplinar contra o militar.



As investigações seguem até o total esclarecimento do caso.

Veja a nota da boate na íntegra:

Na noite deste sábado, ocorreu um incidente lamentável envolvendo uma arma de fogo, nas dependências da casa noturna Lounge Music em Piedade. Por volta das 3h da manhã, um policial entrou no local e seguiu para o camarote Open Bar, onde estava, segundo informações de clientes, a ex mulher dele.



Ainda de acordo com pessoas próximas da mulher e que estavam no local, o policial ao se deparar com a vítima acompanhada de amigos, efetuou um disparo de arma de fogo contra ela e em seguida foi contido pela segurança, que atuou prontamente recolhendo a arma, acionando as autoridades competentes e prestando os primeiros socorros a vítima que foi levada ao hospital. Queremos enfatizar aqui que o suposto casal não são clientes e frequentadores da casa, foi tudo uma fatalidade que poderia ter ocorrido em qualquer outro lugar.



A Lounge está cooperando plenamente com a investigação policial para esclarecer todos os detalhes do incidente. Lembrando que a segurança dos nossos clientes e funcionários sempre foi e continuará sendo nossa prioridade. A casa tem uma revista segura na portaria, quem frequenta a casa sabe do cuidado, mas com relação aos policiais, os mesmos podem transitar, segundo a legislação, portando a arma em todo e qualquer ambiente.



Lamentamos profundamente o ocorrido e reafirmamos o nosso compromisso com um ambiente seguro para todos.