Motorista de Porsche que matou motociclista recebeu auxílio emergencial

O empresário Igor Ferreira Sauceda, motorista do Porsche suspeito de atropelar e matar o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo na segunda-feira (29/7), disse à polícia de São Paulo que ganha R$ 20 mil por mês.

Conforme apurado pelo Correio, Igor é sócio do bar e restaurante Oficina do Beco, uma empresa de pequeno porte — com até 10 empregados — que fica em Itaim Bibi na cidade de São Paulo. O CNPJ foi aberto em 2022 e se mantém ativo.

Em depoimento à polícia, Igor mencionou que recebeu auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19. Em uma busca no Portal da Transferência, o Correio confirmou que Igor foi beneficiado com o total de R$ 5.100, parcelados entre 2020 a 2021.

Dados do Portal da Transparência sobre o auxílio emergencial (foto: Divulgação/Portal da Transparência)

Igor foi preso em flagrante pela Polícia Civil na última segunda-feira (29/7). A Justiça decidiu manter o empresário preso e converteu a prisão para preventiva. Equipe do 48º Distrito Policial solicitou exames periciais aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC). A polícia também investiga a velocidade real do veículo de luxo no momento em atingiu a motocicleta.

Segundo o Estadão, o empresário disse, em depoimento, que voltava do trabalho por volta das 1h30 da madrugada junto com a namorada, quando foi "surpreendido por um motociclista, o qual dirigia em alta velocidade, todo apagado, e colidiu na sua lateral esquerda, quebrando o retrovisor".

Em seguida, Pedro Kaique teria fugido e, por isso, Sauceda decidiu por persegui-lo. A namorada do empresário, Marielle Aparecida de Oliveira Campos, confirma o depoimento. No entanto, imagens das câmeras mostram a motocicleta com os faróis e lanternas acesos. O momento da suposta batida lateral entre a motocicleta e a Porsche não foi filmado.

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra:

O autor do crime foi preso em flagrante por homicídio doloso, ou seja, com dolo eventual motivo fútil, nesta segunda-feira (29). O homem foi encaminhado ao 48º Distrito Policial (Cidade Dutra) e seguirá para audiência de custódia. Equipes da unidade já realizaram a oitiva do autor, de sua companheira e dos policiais que atenderam a ocorrência. Exames periciais foram solicitados aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC) e estão sendo elaborados. Tão logo forem finalizados, serão analisados pela autoridade policial. A polícia também investiga a velocidade real do embate do veículo com a motocicleta. As diligências prosseguem para o esclarecimento dos fatos.