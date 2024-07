Governo anuncia R$ 6,5 bi para sistema de proteção de desastres no RS

O maior projeto de drenagem consiste na execução de obras para o controle das cheias do Rio Gravataí e do Arroio Feijó, em Porto Alegre e Alvorada - (crédito: EBC)

O governo federal detalhou a segunda etapa de investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (30/7). A etapa, que tem como objetivo prevenir desastres naturais, teve R$ 6,5 bilhões anunciados para as obras de drenagem. Ao todo, 42 municípios gaúchos serão beneficiados.



Com a realização das obras, o projeto deve gerar cerca de 84 mil empregos diretos e indiretos durante os próximos anos, segundo o governo. Serão feitas um total de oito grandes obras na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Vale dos Sinos.



O anúncio, que foi feito pela Casa Civil da Presidência da República, tem o total de R$7,4 bilhões — com 88% do montante aplicado à obras de drenagem. Foram selecionados todos os 35 projetos enviados pelos municípios e pelo estado somados à mais três projetos que não haviam sido inscritos anteriormente.



“100% daquilo que foi apresentado pelos estados e pelos municípios do Rio Grande do Sul, na área de prevenção, 100% foi atendido na seleção do PAC”, ressaltou o ministro das cidades, Jáder Filho (MDB).



O maior projeto de drenagem consiste na execução de obras para o controle das cheias do Rio Gravataí e do Arroio Feijó, em Porto Alegre e Alvorada. Além da montagem de diques no Rio Gravataí e sete bacias de amortecimento, serão colocadas 19 novas casas de bombas. O valor do projeto custará cerca de R$2,5 bilhões aos cofres públicos.



