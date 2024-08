Influencer é preso por suspeita de desviar doações e zombar de filha com deficiência

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do estado de Goiás prendeu, na tarde desta sexta-feira (2/8), o influenciador Igor Viana, suspeito de desviar doações feitas para filha com paralisia cerebral. Ele também é acusado de tentar atrapalhar as investigações. A informação foi confirmada pela Polícia Civil (PCGO) do estado.

A polícia informou que um mandado de prisão pelo crime de estelionato foi expedido na última quinta-feira (1º). Ele foi preso no imóvel alugado pela plataforma Airbnb. Igor é de Anápolis, mas estava hospedado na capital goiana. Aos agentes, ele disse que estava se sentindo ameaçado em Anápolis e por isso, estava em Goiânia.

Em nota, a Polícia afirmou que “diante de novos elementos que cristalizaram a prática do crime de estelionato, e ainda de indícios de que os investigados estariam atrapalhando as investigações, foi representado pela Polícia Civil pela prisão preventiva dos genitores da criança”. Viana estava acompanhado da mãe da criança em um apartamento alugado na capital goiana, mas ela não foi detida, já que teve o pedido de prisão indeferido.

"Ele estava atrapalhando as investigações e chegou a apresentar um celular antigo ao invés do atual que ele usava. Com isso, conseguimos a prisão preventiva dele", disse a delegada Aline Lopes. Igor e a mãe da criança são investigados pelos crimes de estelionato, desvio de proventos de pessoa deficiente, discriminação de pessoa com deficiência, constrangimento de criança e maus-tratos. Conforme a polícia, a criança está com a avó paterna.

Entenda o caso

Igor Viana se identifica na internet como "o melhor pai do mundo". Ele e a mãe da menina compartilhavam a rotina da filha nas redes sociais. Porém, em algumas publicações, ele também aparece debochando da criança. A genitora também é investigada, mas não foi presa.

Após os pais ganharem repercussão nas redes sociais com a situação da filha, de dois anos, a Polícia passou a receber denúncias de que a criança era negligenciada. Ao verificar o caso, a polícia encontrou vídeos em que o suspeito causava constrangimento à criança. Em um dos vídeos investigados, Igor chama a filha de inútil após pedir que ela vá ao mercado.

Em um áudio enviado ao g1, o influenciador chegou a chamar os seguidores que fizeram doações à menina de 2 anos de “trouxas”. Na mesma entrevista, o influenciador diz: “não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta”.

À polícia, ele disse ainda que as ofensas que fazia contra filha nas redes sociais são ironias para conseguir engajamento. "Ele confirma que havia um combinado entre ele e a mãe da menina para produzir um tipo de conteúdo simulando brigas e confusões na intenção de engajar seguidores", conta Aline. O pai e a mãe da menina estavam separados, mas eram flagrados juntos constantemente sem a menina.

O influenciador disse ainda que ele não era obrigado a usar o dinheiro enviado para a conta dele apenas com a menina.

A reportagem do Correio não localizou a defesa de Igor Viana. O espaço segue aberto para pronunciamento.