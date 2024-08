Pastor é preso acusado de estuprar as próprias filhas

Um pastor evangélico de 55 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira, 2, em Pontalina (GO), por suspeita de estuprar as duas filhas de 14 e 16 anos, segundo a Polícia Civil de Goiás. O Estadão não conseguiu localizar a defesa do pastor, que não teve a identidade revelada pela polícia.

O Conselho Tutelar foi acionado para atender as vítimas em uma visita escolar. Elas relataram aos conselheiros e à coordenadora que eram exploradas sexualmente pelo pai. Após investigações para comprovar a veracidade das denúncias, a polícia pediu a prisão preventiva do suspeito.

Segundo a Polícia Civil, a mãe das meninas confirmou a denúncia das filhas. "As investigações começaram pelo acionamento do Conselho Tutelar e também da mãe das meninas, onde foi possível colher depoimentos testemunhais que confirmaram a versão dos fatos de que, infelizmente, esse sujeito estaria abusando sexualmente de suas duas filhas", disse a delegada Tereza Nabarro.

Além delas, o pastor é suspeito de ter estuprado o filho de 9 anos e também uma outra filha, em Anápolis. Ao Estadão, a delegada Tereza Nabarro disse que o homem havia fugido da cidade pela repercussão do caso, indo morar em Pontalina com a família.

O suspeito está à disposição da Justiça. O Estadão tenta localizar sua defesa.