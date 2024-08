Ouro de Rebeca Andrade repercute na imprensa internacional

Rebeca Andrade ganhou destaque na imprensa internacional após conquistar medalha de ouro na final do solo na ginástica artística nesta segunda-feira (5/8), nas Olimpíadas de Paris 2024. A ginasta brasileira tirou pontuação de 14.166, ficando na frente de Simone Biles (prata) e Jordan Chiles (bronze).

As jornalistas do The New York Times Jenny Vrentas e Maggie Astor avaliaram que a apresentação de Rebeca agradou ao público, com a "música animada e os passos fantásticos". "Que dia para Rebeca Andrade. Depois de perder por pouco uma medalha na trave, apesar de ser uma das poucas ginastas a cumprir sua rotina sem grandes erros, ela ganha uma medalha de ouro no chão", disseram as profissionais.

A agência Reuters publicou uma matéria afirmando que "Simone Biles foi superada por Rebeca Andrade na final dos Jogos de Paris". "Simone Biles sofreu uma derrota chocante na final do exercício de solo nas Olimpíadas de Paris na segunda-feira, depois que dois erros caros permitiram que a ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistasse uma inesperada medalha de ouro", diz um trecho do texto.



A revista People publicou a foto do pódio, com Rebeca no centro e as americanas Simone e Jordan se curvando para a brasileira. "Simone Biles e Jordan Chiles reverenciam Rebecca Andrade, que levou para casa o ouro na final do exercício de solo feminino nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024!", diz a legenda. A CNN e a BBC também noticiaram a conquista histórica da ginasta brasileira.

Ouro histórico

Rebeca Andrade competiu, nesta segunda-feira (5/8), nas finais de trave e solo da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris. A ginasta ficou fora do pódio na trave, mas conquistou medalha de ouro no solo, com pontuação de 14.666.

Essa foi a sexta medalha da brasileira nas olimpíadas deste ano. Além dela, Rebeca conquistou duas pratas e um bronze na final por equipes, ao lado de Jade, Júlia, Flávia e Lorrane. Somando com as duas medalhas que ela conquistou em Tóquio, em 2021, ela se tornou a ginasta brasileira com maior número de medalhas da história.