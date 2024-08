Força Aérea Brasileira investigará queda de avião em Vinhedo, São Paulo

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), informou que Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) foram acionados para investigar a queda de um avião em Vinhedo, São Paulo.

A companhia aérea VoePass, responsável pela aeronave, confirmou que havia 62 pessoas a bordo, quatro delas tripulantes. A aeronave saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) e caiu próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

Assista ao vídeo do acidente:

Confira a nota da FAB:

"A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada e vai investigar as causas do acidente. O Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional também vai participar, para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência".