Radar mostra "curva" e últimos momentos de avião que caiu em Vinhedo

Dados do portal Flightradar24 mostram os últimos momentos do avião que caiu em Vinhedo - (crédito: Reprodução/Flightradar)

O avião modelo ATR-72 — voo 2283 — que caiu no começo da tarde desta sexta-feira (9/8) em Vinhedo (SP), teve os último momentos da trajetória representado na plataforma Flightradar. A rota do avião, que tinha 62 pessoas a bordo, mostra uma "curva" na região de Chácara Lago até Vila Santa Fé.



Leia também: Avião com capacidade para 68 pessoas cai no interior de São Paulo

Segundo informações da prefeitura de Vinhedo, ninguém sobreviveu ao acidente.

Os dados mostram que o avião saiu 11h58 de Cascavel (PR) e deveria chegar às 13h50 em Guarulhos (SP). O último registro do avião foi feito às 13h22.

Segundo o portal g1, o avião caiu cerca de 4 mil metros em apenas 1 minutos — após as 13h22.

Tragédia em Vinhedos

A informação da queda do avião foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do estado no começo da tarde desta sexta. Segundo a corporação o acidente aconteceu por volta das 13h25. A aeronave saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) e caiu próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

A aeronave que caiu era voltada para o trânsito de passageiros, o modelo ATR-72. Segundo a Anac, o avião comporta 68 passageiros e, mais tarde a companhia aérea VoePass, responsável pela aeronave, confirmou que havia 62 pessoas a bordo, quatro delas tripulantes.

Acidente será investigado

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada e vai investigar as causas do acidente. O Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional também vai participar, para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

Companhia aérea se manifesta

A VoePass Linhas Aéreas, responsável pelo voo, informou que trata-se do voo 2283, e que acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. "Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo. A Companhia está prestando apoio pelo telefone 0800 9419712, disponível 24 horas, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores", afirma a companhia, em nota.