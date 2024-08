Tarcísio de Freitas retorna a SP após queda de avião da VoePass

O governador de São Paulo estava em encontro do Cosud, no Espírito Santo, com outros governadores do Sul e Sudeste - (crédito: Rogério Cassimiro/Governo de SP)

Após acidente aéreo em modelo ATR-72, da Passaredo, que levava 58 passageiros e 4 tripulantes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deixou o encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Vitória, no Espírito Santo, para acompanhar os trabalhos de equipes envolvidas na tragédia ocorrida na cidade de Vinhedo, no interior do estado.

No X (ex-Twitter), o governador informou que a Polícia Militar e a Defesa Civil do estado já atuam no Condomínio Residencial Recanto Florido, no bairro Capela, onde ocorreu o acidente, às 13h28 (horário de Brasília), para atender a ocorrência de queda de aeronave. O Corpo de Bombeiros do estado também foi acionado momentos após a tragédia e enviou sete equipes ao local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, @PMESP e @defesacivilsp já estão no local da queda do voo 2283- avião PS - VPB, da VOEPASS Linhas Aéreas, ocorrido no início da tarde em Vinhedo. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a Polícia Civil estão mobilizadas no resgate… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) August 9, 2024

Alinhado a essas equipes, também atua a Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), para o resgate das vítimas. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e responsáveis pelo recolhimento de corpos também foram acionados para reforçar a operação.

“As equipes do Hospital das Clínicas da Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré estão preparadas para o atendimento de eventuais pacientes que forem encaminhados”, acrescentou, em nota, a assessoria do governo de São Paulo.

O voo 2283, da companhia série Voepass, saiu de Cascavel às 11h50 com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Por volta de 13h28, a aeronave caiu em um condomínio residencial na cidade de Vinhedo. De acordo com a prefeitura da cidade, nenhum passageiro sobreviveu à queda.