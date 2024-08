PF monta gabinete de crise em casa em condomínio de Vinhedo onde avião caiu

A Polícia Federal de Campinas (SP) montou um gabinete de crise dentro do condomínio residencial Recanto Florido, em Vinhedos, onde uma aeronave com 61 pessoas caiu na tarde desta sexta-feira (9/8). O local é a casa de um morador do local que disponibilizou a residência — que fica em um ponto alto do condomínio onde é possível observar toda a área — para as equipes de resgate e segurança. Além da PF, equipes das polícias Civil e Militar, Corpos de Bombeiro e representantes da companhia aérea acompanham o acidente. Não há sobreviventes.

O acidente com o voo 2283 ocorreu por volta das 13h22 de hoje e o primeiro chamado de ajuda foi feito às 13h28. O coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da PM São Paulo, explicou que a perspectiva é de o gabinete de crise ainda permanecer por alguns dias no condomínio.

“Montamos o posto de tarefa porque, provavelmente, vamos passar alguns dias aqui. A aeronave está destruída, caiu na vertical. O nosso trabalho aqui é investigar o que aconteceu”, disse em entrevista à TV Globo.

Além das forças de segurança, o Instituto Médico Legal (IML) de Campinas está sendo preparado para recepção e identificação das vítimas. De acordo com a companhia aérea Voepass, antiga Passaredo, todos os meios de apoio aos envolvidos já foram acionados, mas ainda não há confirmação de como ocorreu o acidente.

Em Cascavel (PR), de onde o avião saiu às 11h50, os familiares das vítimas se juntaram no aeroporto. Várias equipes do Samu foram mobilizadas para prestarem atendimentos aos familiares dos passageiros do voo.

Em nota, a companhia aérea diz que não houve nenhum problema com a aeronave no momento da decolagem. Leia a nota na íntegra:



A Voepass Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283 - avião PS - VPB, nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR às 11h46 com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e 4 tripulantes. A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local.

Neste momento, a VOEPASS Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente. Informações para familiares, colaboradores e interessados também podem ser obtidas por meio do telefone 0800 9419712, disponível 24h.

A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave PS-VPB, ATR-72, do voo 2283, decolou de CAC sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro