Acidente Voepass: "Não houve declaração de emergência", afirma Cenipa

No terceiro dia de investigação em torno do acidente aéreo que matou 62 pessoas no interior de São Paulo e deixou dezenas de famílias sem resposta, o Centro de Investigação e Prevenção Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) conseguiu obter as voz e dados nos gravadores das duas caixas pretas da aeronave ATR-72 que saiu de Cascavel (PR), na última sexta-feira (9/8), em direção a Guarulhos (SP).

A informação foi repassada pelo Brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Cenipa, em entrevista coletiva neste domingo (11/8), no Condomínio Recanto Florido, onde o avião caiu. De acordo com o representante do centro de investigações, “não houve em momento algum declaração de emergência aos órgãos de controle de tráfego aéreo”.

“Existem duas caixas-pretas e essa manhã temos a informação de que conseguimos 100% de sucesso para obter as informações de voz e informações de dados que correspondem aos momentos que antecederam esse trágico evento para a sociedade”, disse Moreno.

Ele ressaltou, no entanto, que a obtenção destes dados não indica que os trabalhos de extração dos gravadores de voo estejam finalizados. A partir de agora, investigadores devem ir à Brasília para auxiliar o trabalho do Cenipa e definir uma linha de trabalho. O chefe do centro frisou que eles devem transformar os dados em “informação útil para a sociedade”.

No último sábado (10/8) à noite, chegaram ao Brasil autoridades e técnicos franceses responsáveis pela fabricação do modelo ATR-72, utilizado pela Voepass em voos regionais. Neste domingo chegam também representantes da empresa canadense Transportation Safety Board (TSB), responsável pela fabricação dos motores.

Mais cedo, os motores do avião foram encaminhados ao Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), na cidade de São Paulo, onde serão armazenados inicialmente. O serviço é uma organização militar da Força Aérea e subordinada ao Cenipa. Neste local, ainda serão realizadas averiguações técnicas para investigar se havia, ou não, alguma irregularidade.