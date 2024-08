IML de São Paulo já identificou 12 vítimas de acidente aéreo em Vinhedo

Chegada do comboio no IML central da cidade de São Paulo, trazendo corpos do acidente aereo que aconteceu na cidade de Vinhedo. - (crédito: Bruno Escolástico/Estadão Conteúdo)

A unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, localizado no bairro Cerqueira César, na zona oeste da capital paulista, já identificou 12 vítimas do acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira (9/8), em Vinhedo (SP), que tirou a vida de 62 pessoas. A atualização foi feita às 17h deste domingo, pela Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo.

Até o momento, apenas um corpo foi liberado para os familiares. As equipes que atuam no trabalho de identificação esperam liberar mais sete vítimas para as famílias até o fim do dia. “As famílias são as primeiras a serem comunicadas sobre o avanço dos trabalhos de reconhecimento”, informou, em nota, a Secom-SP.

Mais de 40 famílias foram acolhidas no auditório do Instituto Oscar Freire, ao lado do IML, onde prestaram informações para auxiliar os técnicos do instituto no reconhecimento das vítimas. De acordo com o governo paulista, parentes diretos ainda forneceram material biológico e deixaram contatos para posterior comunicação da identificação.

Além disso, outros 17 familiares foram atendidos na cidade de Cascavel, no Paraná, de onde saiu o voo 2283, na última sexta-feira. A documentação enviada por estas famílias deve chegar ainda neste domingo em Guarulhos (SP), por dois peritos que vieram do Paraná. A unidade central do IML na capital paulista atua exclusivamente neste caso, até o fim das investigações.

Abertura de Inquérito

A Delegacia de Vinhedo instaurou um inquérito policial para investigar as causas que levaram ao trágico acidente aéreo na cidade. Desde o último sábado (10/8), a Secretaria da Administração Penitenciária do município auxilia na preservação do local onde ocorreu o acidente com equipamentos antidrone, que têm como objetivo interceptar drones não autorizados a sobrevoarem a região.