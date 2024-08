Tragédia aérea: Voepass é alvo de investigações criminal e trabalhista

Após o acidente com o avião turboélice de passageiros ATR-72 em Vinhedo-SP, a empresa proprietária da aeronave, a Voepass, entrou no centro de diversas frentes de investigação. A Polícia Federal abriu um inquérito para avaliar as causas do acidente. A diligência tem como objetivo avaliar responsabilidades pela tragédia e se for identificado alguma irregularidade, imputar criminalmente os responsáveis. Por outro lado, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, iniciou monitoramento para avaliar como está o atendimento a familiares das 62 vítimas que morreram com a queda da aeronave.

Além disso, o procurador Marcus Vinícius Gonçalves, do Ministério Público do Trabalho (MPT), determinou a abertura de uma investigação para avaliar as condições de trabalho da tripulação, especialmente dos funcionários que estavam no voo que caiu em Vinhedo. Na petição, o procurador afirma que “é evidente a lesão a direitos sociais indisponíveis ligados à segurança no meio ambiente de trabalho” e que o órgão deve “verificar a extensão dos fatos denunciados, apurar as devidas responsabilidades e adotar medidas que contribuam para obstar novos acidentes como o ora investigado”.

Ele também solicitou informações já colhidas pela Polícia Federal e pela Força Aérea Brasileira (FAB), que atua por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Em junho, em uma audiência pública realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em Brasília, um piloto da companhia relatou “cansaço”, viagens longas até o trabalho e ligação fora do expediente por parte da Voepass. O relato é do piloto Luís Cláudio de Almeida, que não estava no avião que se acidentou.

"A empresa, às vezes, me liga para fazer um voo: 'vai, vai que dá'. [...] Quando você acorda, tem oito ligações da escala no seu dia de folga. Tava de folga e precisei desligar o meu celular". O piloto afirmou que o cansaço gerava risco de acidente, em razão do esgotamento físico.

“Então, não tenham na cabeça de vocês, ou da diretoria da Anac, conceito de crime, ou conceito de fadiga. Não quero que vocês amanhã durmam e falem: 'a culpa foi minha'. Eu peço que seja revisado isso para não ter nosso nome no mayday, não ter desastre aéreo por fadiga. Escutem, na hora que vocês estiverem cansados e se lembrem da nossa fadiga. Porque os aeronautas merecem", declarou.

Em coletiva de imprensa na sexta-feira, o diretor de operações da companhia aérea Voepass, Marcel Moura, afirmou que o avião que se acidentou tinha passado por manutenção na noite anterior e que operava sem restrições técnicas. "A aeronave fez manutenção na noite de ontem e saiu sem nenhum tipo de problema técnico que impedisse sua navegabilidade", afirmou. Marcel não descartou que o acúmulo de gelo nas asas tenha prejudicado o voo. Ele afirmou que a aeronave tem "sensibilidade" ao acúmulo de gelo por operar em altitudes mais baixas. Procurada, a Voepass não respondeu sobre as denúncias de trabalho excessivo feitas na reunião com a Anac em junho.

Sem sinal

De acordo com a FAB, até às 13h20 do dia do acidente, o avião seguia o curso normal de voo. Às 13h21, de acordo com os dados oficiais, o piloto parou de responder ao chamado do controle de voo. Um minuto depois, a aeronave sumiu do radar, provavelmente por ter atingido o solo. Não houve aviso de emergência ou chamado informando problema a bordo. Imagens feitas por moradores revelam que a queda ocorreu em movimento de parafuso. Também é possível ouvir um barulho semelhante ao de um helicóptero em voo, o que pode indicar o funcionamento dos motores durante a descida.

O relatório preliminar do Cenipa com os motivos da queda deve ficar pronto dentro de um prazo de 30 dias. O objetivo do documento é identificar as causas, sem fins de investigação criminal. No entanto, as informações apuradas podem subsidiar outras diligências e ações na Justiça, inclusive de reparação para os familiares dos mortos. A Anac informou que o avião estava apto para operar, transportando passageiros e que estava com certificados de matrícula e de aeronavegabilidade válidos.