Urnas funerárias serão transportadas pela FAB e velório pode ser coletivo

A Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizou, nesta segunda-feira (12/8), uma aeronave para transportar as urnas funerárias das vítimas do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, São Paulo, na última sexta-feira (9). Até o momento, das 62 pessoas que morreram, apenas 17 tiveram os corpos identificados.

O avião da FAB se encontra esta tarde na Base Aérea de São Paulo, pronto para ser utilizado, e "aguarda as liberações oficiais por parte dos demais órgãos envolvidos na ocorrência". O voo partirá da capital paulista com destino a Cascavel, no Paraná, de onde partiu a aeronave que caiu.

Tanto a identificação das vítimas quanto a liberação dos corpos acontecem na unidade central do Instituto Médico Legal (IML), em São Paulo. Em nota, o governo estadual informou, na manhã de hoje, que 17 pessoas já foram identificadas, sendo que 8 corpos foram liberados e o restante está em "em processo de documentação para a liberação às famílias".

Velório coletivo

A Prefeitura Municipal de Cascavel está preparando o Centro de Convenções e Eventos da cidade para possível velório coletivo, assim que os corpos forem liberados. O prefeito do município, Leonaldo Paranhos (PODE-PR), reforçou que a atitude foi tomada como "forma de resguarda", mas que a decisão final será da família das vítimas.

"Familiares decidirão como e onde será feito o velório de seus entes queridos. Neste momento de dor, a decisão da família é soberana. O espaço do Centro de Eventos está à disposição como forma de resguarda para aqueles que optarem por um local mais amplo", frisou Paranhos nas redes sociais.

O chefe do Executivo municipal ainda ressaltou estar em contato direto com o IML de São Paulo para mais informações das vítimas.