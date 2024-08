IML começa liberação de corpos das vítimas da queda de avião de Vinhedo

This photo shows an aerial view of the wreckage of an airplane that crashed with 61 people on board in Vinhedo, Sao Paulo State, Brazil, on August 10, 2024. An airplane carrying 57 passengers and four crew crashed on August 9 in Brazil's Sao Paulo state, killing everyone on board, the airline said. The aircraft, an ATR 72-500 operated by Voepass airline, was traveling from Cascavel in southern Parana state to Sao Paulo's Guarulhos international airport when it crashed in the city of Vinhedo. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP) - (crédito: Nelson ALMEIDA / AFP)

O Instituto Médico Legal (IML) do estado de São Paulo concluiu nesta segunda-feira (12/8) a identificação de 17 corpos das vítimas da queda do voo 2282, da VoePass, que caiu em Vinhedo no interior de São Paulo. O avião saiu de Cascavel no Paraná e seguia para Guarulhos, em São Paulo, quando caiu a cerca de 90 quilômetros do destino final. A Força Aérea Brasileira informou que o relatório preliminar sobre as causas do acidente deve ser apresentado em 30 dias.

Oito corpos foram liberados para os familiares das vítimas e outros nove corpos estão em processo de documentação para posterior entrega. O Governo de São Paulo destaca que os parentes das vítimas estão recebendo as informações de forma prioritária sobre o andamento do trabalho de reconhecimento. Cerca 40 médicos, equipes de odontologia legal, antropólogo e radiologia trabalham na identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo.

Os familiares estão sendo recebidos e acolhidos no Instituto Oscar Freire, perto do IML e durante o atendimento fornecem material biológico, dados e informações que ajudam no trabalho da perícia. Já foram coletados DNAs de 28 famílias em São Paulo e outras 17 em Cascavel (PR). O Governo de SP reservou em um hotel para os familiares das vítimas que chegam à capital para o reconhecimento dos corpos. Trinta e sete já foram recebidas e são atendidas no local.

Investigação

A Polícia Federal, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Civil de São Paulo investigam as causas do acidente aéreo que deixou 62 vítimas.

Leia também: Relatório preliminar sobre queda de avião em Vinhedo será divulgado em 30 dias

Em paralelo, o Ministério Público do Trabalho também abriu investigação para apurar as condições de trabalho dos funcionários da VoePass, em especial os que estavam no avião.