Relatório preliminar sobre queda de avião em Vinhedo será divulgado em 30 dias

A FAB (Força Aérea Brasileira) prevê que o relatório preliminar sobre a queda do avião em Vinhedo, interior de São Paulo, na sexta (9/8), que deixou 62 pessoas mortas, ficará pronto em 30 dias. O órgão deu início à análise das caixas-pretas na manhã de sábado (10/8).

Segundo a Força Aérea, os dois gravadores de voo, popularmente chamados de caixa-preta, foram levados ao Laboratório de Análise e Leitura de Dados de Voo (Labdata), pertencente ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), onde os trabalhos de análise foram iniciados.

"Os trabalhos preliminares de preparação, extração e degravação de dados foram iniciados pelos investigadores e devem prosseguir, de maneira ininterrupta, pelas próximas horas", escreveu o orgão em nota enviada à imprensa.



Ainda de acordo com o comunicado, depois da conclusão da chamada ação inicial, realizada no local do acidente, será iniciada a fase de análise de dados. "Neste estágio, serão examinadas as atividades relacionadas ao voo, o ambiente operacional e os fatores humanos, bem como um estudo pormenorizado de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros", diz a nota.