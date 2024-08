Mulher é morta por policiais na Avenida Brasil após bater em carro da Polícia Civil

Uma mulher morreu baleada na madrugada deste domingo (11/8), na Avenida Brasil, nas proximidades do Trevo das Margaridas. De acordo com informações da Polícia Civil, ela estava em um carro que fugia e acabou colidindo com um veículo de agentes da Delegacia de Homicídios (DH). Após a batida, os policiais dispararam contra o veículo "para conter a ação repentina e agressiva".

"Apurou-se que o veículo que colidiu com a viatura estava em fuga, tendo em vista que teria se envolvido momentos antes em outra colisão de trânsito", diz a nota da Polícia Civil enviada ao G1. Ainda de acordo com o comunicado, os envolvidos foram conduzidos à delegacia. A Corregedoria Geral foi acionada para investigar o caso.

Leia também: Acidentes de trânsito deixam 4 feridos só na manhã deste sábado no DF Ao G1, o marido da vítima contou que no momento do acidente estavam fugindo de um outro carro que os perseguia depois de um acidente de trânsito. Ao entrarem na Avenida Brasil, acabaram colidindo na parte traseira de um veículo da Delegacia de Homicídios, que estava transitando em um comboio junto a outros automóveis da Polícia Civil. "Como eu vou falar para as filhas delas que eu não consegui salvar a mãe delas?", disse o marido em entrevista ao G1.

Veja a íntegra a notada Polícia Civil:

"A Delegacia de Homicídios da Capital - DHC, informa que, durante os trabalhos ordinários realizados pelo Grupo Especial de Local de Crimes-GELC, nesta madrugada do dia 11/08/2024, por volta das 03h30min, a equipe de policiais foi surpreendida por uma colisão, na qual um veículo em fuga atingiu uma das viaturas do comboio policial, na Avenida Brasil, próximo ao Trevo das Margaridas, nesta cidade, ao lado de um dos acessos da comunidade de Parada de Lucas.

Os policiais efetuaram disparos de arma de fogo para interromper a investida repentina e violenta do veículo contra o comboio.

Após estabilização da situação, os agentes constataram que uma pessoa do sexo feminino teria sido alvejada. Imediatamente, acionaram o socorro médico, porém a mesma não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda na localidade.

Apurou-se que o veículo que colidiu com a viatura da polícia estava em fuga, tendo em vista que se envolvera, momentos antes, numa outra colisão de trânsito.

Todos os envolvidos na ocorrência foram conduzidos para a Delegacia de Homicídios, e a CGPol, de imediato, acionada para conduzir as investigações.