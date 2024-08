Queda de avião gera onda de desabafo nas redes: "Por que, tia? Por quê?"

Mensagens e flores deixadas no local do acidente em Vinhedo (SP): luto e indignação - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Após três dias do trágico acidente aéreo que vitimou 62 pessoas, a dor dos familiares e amigos das vítimas tem se manifestado nas redes sociais. Entre homenagens emocionantes e relatos de sobreviventes que não embarcaram no voo, as mensagens deixadas expressam não apenas saudade, mas também indignação.

Um avião da companhia aérea Voepass, antiga Passaredo, que seguia de Cascavel, município do Paraná, para Guarulhos, em São Paulo, caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9/8). O acidente já é considerado o pior desde 2007. As redes sociais se tornaram um espaço para o desabafo de quem se abalou com a perda.

Uma das vítimas, Isabella Santana Pozzuoli, professora, recebeu diversas mensagens de amigos e familiares em seu perfil no Instagram. "Por que, tia? Por quê? Eu te amarei para sempre", comentou um usuário. O companheiro de Isabella, João Ribeiro, deixou uma longa declaração de amor. “A pessoa mais maravilhosa que pisou nesse mundo. Presença incrível, paixão pela vida, sede de conquistas e uma alegria radiante, capaz de iluminar todos ao seu redor", escreveu João.

O companheiro da passageira prosseguiu. "Tive o privilégio de estar com você nesses últimos anos e de poder te chamar todos esses dias de meu amor. Fizemos tudo do nosso jeito meio maluco e dizer que tudo deu 'certo' seria muito pouco, muito raso. Foi tudo maravilhoso, incrível. Eu não mudaria nada. Obrigado pelos anos ao meu lado, os mais incríveis da minha vida. Obrigado por me ensinar todos os dias o que é felicidade. Minha vida volta ao preto e branco sem você”, finalizou.

Alertas

João também alertou sobre a criação de perfis falsos, que estão utilizando o nome de Isabella para pedir doações em dinheiro. “Deixo essa mensagem no intuito de que todos saibam a pessoa incrível que ela foi e, também, pedir que denunciem toda e qualquer vaquinha que se refere ao nome dela solicitando doação de valores. Infelizmente este mundo, além de perder uma pessoa maravilhosa, segue repleto de pessoas horríveis. Agradeço a cada uma das condolências prestadas, seja nessa postagem ou em mensagens enviadas de forma privada. Peço também, para a mídia, que respeite esse momento triste”.

A dor da perda é acompanhada pela revolta contra a companhia aérea, com familiares cobrando respostas e medidas para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer.

Durante a embarcação do voo 2283, com destino a Guarulhos, algumas situações dificultaram e confundiram os passageiros. Fernando Morais e sua família, moradores de Chapadão do Sul-MS, compartilharam em uma rede social que ficaram mais de 30 minutos dentro do avião, até perceberem que estavam na aeronave errada. “O sistema para checar o tíquete não estava funcionando, então eles estavam deixando passar apenas olhando a passagem. Nosso voo era para Rio Verde, mas no meio da confusão entramos na fila para Guarulhos e nos deixaram passar”, conta.

Fernando, a esposa Bruna e o filho Benício, de 1 ano, embarcaram no voo, mas só perceberam que estavam no avião errado ao ouvir um passageiro falar sobre Guarulhos. Fernando conta que, durante o processo para que eles pudessem sair da embarcação, uma das comissárias de bordo, Débora Soper Avilar, esteve ao lado da família. Morais diz que “nunca vai esquecer o rosto da Débora”.

"É um dia que nunca vou esquecer. Quando cheguei em Chapadão do Sul (MS), e me falaram do acidente, ficamos em choque, porque sabíamos que os aviões da Voepass fazem um bate e volta do trajeto. Ele foi para Cascavel logo pela manhã, desembarcou todos os passageiros e estava retornando com outros que faleceram nesse trágico acidente”, relatou.

