Senacon dá 48h para Voepass detalhar atendimento a familiares de vítimas do acidente

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), notificou, nesta segunda-feira (12/8), a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo. A empresa deve prestar esclarecimento sobre o atendimento oferecido aos familiares das vítimas do acidente aéreo que deixou 62 mortes na última sexta-feira (9/8). A companhia tem 48 horas para responder as indagações do órgão responsável pela aplicação da Política Nacional das Relações de Consumo e pela proteção dos direitos dos consumidores.

O documento pede detalhes sobre os canais de atendimento disponíveis e quais são as assistências oferecidas aos atingidos pela queda do avião em Vinhedo (SP). A Senacon também cobra informações sobre atendimento ao público geral, como os procedimentos de cancelamento e reembolso de passagem. Foram solicitados ainda os detalhes técnicos sobre as aeronaves da companhia, incluindo modelos, ano de fabricação e periodicidade das revisões.

A atitude do órgão público foi motivada por relatos de falta de atendimento nos meios de comunicação oferecidos pela companhia aérea após o acidente.

"Nosso compromisso é garantir que os direitos dos consumidores, especialmente em momentos de crise como este, sejam respeitados integralmente. A Voepass precisa oferecer um atendimento digno e eficiente aos familiares das vítimas, e não vamos tolerar qualquer descaso ou falta de transparência neste processo," afirmou o secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous.

O Correio entrou em contato com a Voepass para saber o posicionamento acerca da ação, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Mesmo com a resposta da companhia aérea, a Senacon determinou que a empresa amplie os canais de atendimento aos familiares das vítimas, pois considerou insuficiente o único telefone ofertado para entrar em contato. Caso a exigência não seja cumprida, o órgão afirmou que pode tomar medidas adicionais.