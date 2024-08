Nísia Trindade diz que saúde indígena é prioridade do governo Lula

Durante uma agenda de trabalho em Boa Vista (RO), a ministra da saúde, Nísia Trindade, garantiu que os atendimentos e cuidados de saúde dos povos indígenas é uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra frisou, ainda, a assistência principal para os ianomâmis e celebrou o avanço da saúde no Território Indígena Yanomami. De acordo com ela, 5,2 mil indígenas voltaram a ter acesso aos serviços de saúde na TI.

“Conseguimos, num esforço muito grande, a desinstrusão do garimpo, a melhoria de indicadores de saúde e o fortalecimento dos cuidados com a população indígena. Definitivamente, estamos em um novo ciclo. Sabemos como essa crise afeta a realidade do povo Yanomami. Estamos empenhados para solucionar as questões”, afirmou.

A visita ocorreu depois da divulgação do Comitê de Operações Emergenciais Yanomami, que informou a morte de 74 indígenas dentro do território Yanomami, no primeiro semestre de 2024. O número diminuiu se comparado com o do ano passado. Apenas nos três primeiros meses de 2023 foram registradas 111 mortes. O documento ressalta ainda que os principais agravos tiveram queda, como óbitos por malária, desnutrição e infecções respiratórias agudas graves.

Nísia declarou ainda que, além dos 37 polos de saúde indígena na TI Yanomami, serão incorporados mais 400 profissionais. “Com outros ministérios, vamos trabalhar a reestruturação social do povo. É essencial o diálogo com a sociedade e as lideranças indígenas”, destacou.