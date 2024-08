Queda de avião: mais da metade dos corpos já foi identificada pelo IML

Equipes trabalham, desde a última sexta-feira (9/8), para identificar as vítimas do acidente aéreo que deixou 62 mortos em Vinhedo (SP) - (crédito: Cenipa/Divulgação)

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo identificou 35 corpos dentre as 62 vítimas da queda de avião em Vinhedo (SP). A informação foi divulgada pelo governo paulista nesta terça-feira (13/8).

Entre os identificados, 17 corpos foram liberados aos familiares e outros 18 estão em processo de liberação, aguardando documentação complementar.

Ao todo, uma equipe de 40 profissionais trabalha na identificação das vítimas por meio de análise de digitais, arcada dentária e DNA.

O acidente

O avião da companhia aérea Voepass, de modelo ATR-72 turboélice bimotor, saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), e caiu próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (9). Ninguém sobreviveu.

Até o momento, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), a Polícia Civil e a Polícia Federal são os responsáveis pela investigação da causa do acidente.

Um relatório preliminar deve ser emitido em até 30 dias. As hipóteses estudadas são de falta de manutenção do avião e falha no sistema de descongelamento das asas da aeronave.