Queda de avião em MT: estado dos corpos dificulta identificação das vítimas

A remoção dos corpos das vítimas da queda de um avião em Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira (15/8), não será um trabalho fácil. De acordo com Paula Meira Barbosa, delegada de Apiacás (MT), local onde caiu a aeronave, a missão será demorada em virtude do estado em que se encontra o avião, que foi totalmente incendiado.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (Politec-MT) continuam no local levantando indícios do acidente e aguardam a chegada do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta para auxiliar na retirada das vítimas dos destroços do avião.

Haviam cinco pessoas no avião e não houve sobreviventes. Segundo a corporação, ainda não é possível identificar as vítimas por conta do estado em que se encontram os corpos. No entanto, já foi confirmado que uma das vítimas era o piloto Helder de Souza, de 44 anos; e o empresário Arni Alberto Spiering, de 69 anos, dono da aeronave.

A aeronave de prefixo PS-AAS tinha oito lugares, sendo sete para passageiros, e foi fabricada em 2010. O avião estava registrado em nome de Arni, que era ex-presidente do União Esporte Clube de Rondonópolis.

Sobre o acidente

Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Apiacás, localizada a cerca de 960 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira (15/8). De acordo com a Polícia Civil do estado, não há sobreviventes. Em nota, a corporação informou que a aeronave explodiu na queda, ocorrida em área de mata.