Tiroteio deixa quatro mortos em praça do Rio de Janeiro

Os três feridos estão sendo tratados no Hospital do Andaraí. - (crédito: Reprodução/redes sociais)

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas durante um tiroteio em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, na madrudesse domingo (18/8). A Polícia Militar do RJ informou que os criminosos abriram fogo contra as pessoas que estavam na praça Barão de Drumond.

Dois jovens morreram no local, antes de serem levados para as unidades de saúde. As outras vítimas foram encaminhadas para para o Hospital Federal do Andaraí e outro no Hospital Universitário Pedro Ernesto. A Delegacia de Homicídios do Rio informou que está investigando o caso.

Leia também: Dois suspeitos morrem em um tiroteio com a polícia em Ceilândia

Segundo a PMRJ, os atiradores fugiram após o ataque. As vítimas fatais foram identificadas pela Polícia Civil como Gabriel Pereira Candido, 24 anos, Pedro Henrique Pereira dos Santos, 18, Pedro Henrique Barbosa da Conceição, 18, e Thailon Martins Lucas, 17.



Leia também: Criança de 9 anos e dois homens são baleados após tiroteio em Ceilândia

*Estagiário sob a supervisão de Luana Patriolino

