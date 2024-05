Criança de 9 anos e dois homens são baleados após tiroteio em Ceilândia

De acordo com a Polícia Militar, os outros dois homens baleados foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia (UPA) - (crédito: P Sul News/Divulgação)

Uma criança de 9 anos e outros dois homens foram baleados após um tiroteio na quadra 502 do condomínio Pôr do Sol, em Ceilândia. O Correio apurou que o menino, identificado como Ryan Douglas Cardoso, levou um tiro no pescoço e outro na boca. O estado de saúde dsa criança não foi divulgado até a última atualização dessa reportagem.

De acordo com a Polícia Militar, os outros dois homens foram baleados encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia (UPA).

Um dos alvejados é o pai de Ryan, identificado como Douglas Campos Alves Moreira.



Aguarde mais informações.