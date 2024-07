Dois suspeitos morrem em um tiroteio com a polícia em Ceilândia

Dois suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de armas morreram na tarde da última sexta-feira (26/7), em Ceilândia. Por volta das 17:30, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Operações Especiais - BOPE, atendeu uma denúncia de que dois homens estavam traficando em um carro vermelho, próximo a DF-180, em Ceilândia.

No local, os suspeitos dentro do veículo perceberam a presença da equipe do BOPE e imediatamente mudaram a rota em direção a uma estrada de terra, dando início a uma perseguição. Os dois desceram do carro em frente a uma área de mata e fugiram.

Os policiais seguiram atrás e foram recebidos a tiros. Durante o tiroteio, os dois homnes morreram. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, mas não conseguiu reanimá-los. Segundo a PMDF, um deles estava foragido da prisão por latrocínio.

Ao investigar o veículo que foi deixado próximo à mata, os policiais encontraram cinco tabletes semelhantes a maconha, um revólver calibre .38, uma pistola calibre .380 e 10 munições.

Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho