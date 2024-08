Três garimpeiros morrem em naufrágio no Amazonas; dois estão desaparecidos

Ao menos três morreram em acidente entre draga e barco no interior do Amazonas - (crédito: Reprodução / Portal Satere - Maués)

Três pessoas morreram e duas estão desaparecidas, após uma draga e um barco afundarem em um dos afluentes do Rio Solimões, o Altiparanã, localizado entre Jutaí e Fonte Boa, no interior do Amazonas. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19/8).

Segundo um dos sobreviventes, o barco colidiu com um tronco por volta das 5h, o que causou um buraco na draga (equipamento utilizado para retirar materiais, sedimentos e minerais do fundo da água, comumente utilizado no garimpo). Com isso, as embarcações afundaram.

Os três mortos foram identificados pela Secretaria de Saúde de Jutaí como: Odacildo Soares Oliveira, de 30 anos; Darcy Wanildo Braga de Souza, de 31 anos; e Odair João Carvalho Mota, de 47 anos. Eles estariam dormindo no local.

As buscas pelos desaparecidos seguem nesta segunda-feira e são conduzidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pela Defesa Civil, pela Guarda Municipal, moradores de Jutaí, além parentes, e amigos das vítimas.