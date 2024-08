PF resgata imigrantes clandestinos em navio cargueiro

A Polícia Federal resgatou cinco imigrantes clandestinos que estava a bordo de um navio cargueiro que chegou no porto do no Rio de Janeiro no último sábado (17/8). Os imigrantes foram descobertos pelos tripulantes do navio, que saiu do porto de Dakar, capital de Senegal no começo do mês de agosto.

Leia também: Polícia desarticula quadrilha que furtou arsenal em loja de armas de Ceilândia

Durante a operação, os agentes da da Polícia Federal constataram que os imigrantes estavam em condições precárias de saúde. Eles foram resgatados por motivos humanitários e receberam autorização para o desembarque condicional.

Quem são os imigrantes resgatados

Os cinco imigrantes resgatados pela Polícia Federal são de de Conakri, capital da Guiné. Entre eles estão dois menores de idade. À Polícia Federal, os jovens afirmaram que viajaram por três dias em um caminhão de carga clandestino antes de embarcar no navio. Um dos imigrantes expressou interesse em solicitar refúgio no Brasil.

A seguradora do navio assumiu a responsabilidade pelos cuidados dos imigrantes, que foram encaminhados para um hotel e aguardam a continuidade dos procedimentos legais. A Anvisa realizou inspeção na embarcação para descartar uma suspeita de infecção por malária na tripulação.