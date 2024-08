Receita Federal fará leilão de eletrônicos, joias e artigos de luxo

As propostas devem ser feitas nesta quinta-feira (22) das 10h até as 18h de segunda (26) - (crédito: Reprodução Receita Federal)

A Receita Federal vai receber lances para um leilão entre os dias 22 e 26 de agosto. Os itens leiloados são mercadorias apreendidas ou abandonadas no país, como celulares, notebooks, artigos de luxo, como joias e roupas de grife, além de automóveis e câmeras fotográficas.

Após o encerramento dos lances, o leilão será realizado no dia 27 e será exibido em tempo real no site da Receita Federal. Podem participar pessoas físicas e jurídicas, disponibilizar o CPF ou o CNPJ, e ser prata ou ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

As propostas devem ser feitas nesta quinta-feira (22) das 10h até as 18h de segunda (26) . Cada pessoa pode realizar apenas uma única proposta por lote, mas ela pode ser alterada até o final do período. São 208 lotes de produtos que vão desde lances mínimos de R$10 reais até lance mínimo na casa de R$4,5 milhões.

Segundo o edital do leilão, caso vença a pessoa tem até 30 dias para retirar o produto. No site da Receita Federal, é possível visualizar o detalhamento dos produtos por meio da descrição do item, de imagens, o valor mínimo para o lance e a taxa de armazenagem. Você pode consultar a lista de produtor por esse link.

