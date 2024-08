Incêndio no Parque Nacional da Serra do Cipó entra no terceiro dia

Por medida de segurança e para que a gestão possa se dedicar ao combate do incêndio, todas as portarias do Parque Nacional estão fechadas e, consequentemente, a visitação está suspensa - (crédito: Reprodução/Instagram/@brigada_cipo)

O Parque Nacional da Serra do Cipó, localizado em Minas Gerais, é atingido por incêndios há três dias. Desde domingo (18/8), agentes do Instituto Chico Mendes (ICMBio), brigadistas voluntários e o Corpo de bombeiros atuam para controlar as chamas.

Em nota enviada ao Correio, o ICMBio informou que, por medida de segurança e para que a gestão possa se dedicar ao combate do incêndio, todas as portarias do Parque Nacional estão fechadas e, consequentemente, a visitação está suspensa. Como não há ocorrência de fogo natural, o incêndio foi causado por ação humana. A Polícia Civil já está investigando o caso.

"Até agora a operação conta com 51 combatentes, dentre eles a brigada do NGI Cipó-Pedreira; brigadistas voluntários e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais que são apoiados por 2 aviões do tipo air-tractor e 1 helicóptero disponibilizados pela força-tarefa Previncêndio. A área estimada é de 478 hectares e será atualizada conforme a progressão da operação', afirmou o ICMBio.

Brigadistas da Brigada Voluntária de Prevenção e Combate à Incêndios Florestais na Serra do Cipó também atuam na contenção do fogo. "A Serra do Cipó está sendo alvo de incêndios criminosos diariamente, estamos na estação seca e a mais crítica para que essas queimadas se propaguem destruindo o cerrado, as matas, os campos rupestres, a fauna e a flora da nossa região", destacou a organização.

Conheça o Parque Nacional da Serra do Cipó

O Parque Nacional da Serra do Cipó foi criado em setembro de 1984 nos municípios de Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Itambé do Mato Dentro, com uma área total de 33.800 hectares.

Com altitudes que variam entre 700 e 1.670 metros de altitude, a Serra do Cipó localiza-se na porção sul da Serra do Espinhaço, importante divisor de duas grandes bacias hidrográficas brasileiras: a do São Francisco e a do Rio Doce.

As cachoeiras são os principais atrativos do Parque. As mais famosas da região são a Cachoeira Véu da Noiva, Cachoeira Grande, Cachoeira da Farofa, Cânion dos Confins, Cachoeira do Tomé, Cachoeira de Baixo, Cachoeira do Gavião, Cachoeira de Braúna, Cachoeira do Riachinho, Cachoeira da Capivara e Cachoeira das Andorinhas.



"Nenhum atributo caracteriza melhor a Serra do Cipó do que a sua diversidade, que começa em sua geologia com uma grande variedade de rochas-calcárias, quartzitos, granitos e variedades de solos. O relevo acidentado oferece tantos caminhos aos córregos que brotam de todo lugar, culminando nas diferenças climáticas entre as vertentes a leste e a oeste. Toda esta base posta à disposição da evolução culminou em uma das floras mais diversas do planeta, com um altíssimo grau de endemismo, um dos maiores do mundo, e com mais de 1.700 espécies já registradas", frisa o ICMBio.

Veja a nota do ICMBio na íntegra:

