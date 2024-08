Jovem inventa assalto após perder cartão de vale-transporte

Uma jovem de 25 anos foi presa por comunicação falsa de crime após inventar que teve o cartão do vale-transporte roubado. O caso ocorreu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Na noite dessa terça-feira (20/8), ela acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

Aos policiais, alegou que, no dia anterior, estava no ponto de ônibus da Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, quando um homem armado a teria rendido e levado a bolsa dela. O suspeito teria fugido com documentos pessoais, celular e o cartão de ônibus fornecido pelo empregador.

Contudo, após verificações nas câmeras de segurança pela polícia e questionamentos adicionais, a jovem admitiu ter inventado a história. Ela confessou que registrou a falsa ocorrência porque havia perdido o cartão de vale-transporte do trabalho pela segunda vez e não sabia como retornar ao serviço sem ele.

Assim, foi presa e levada à Delegacia pela prática de comunicação falsa de crime.