Nahim teve intoxicação por uso de cocaína, conclui IML

Nahim foi encontrado morto no prédio onde morava em 13 de junho, aos 71 anos. - (crédito: Reprodução/Instagram/@nahimoficial)

O Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra (SP) concluiu que a morte do cantor Nahim foi causada por intoxicação por uso de cocaína e traumatismo craniano. Segundo o laudo, divulgado pelo g1 nesta quinta-feira (22/8), o artista pode ter perdido a consciência por conta da droga e sofrido uma queda, o que resultou no traumatismo. Nahim Jorge Elias Júnior foi encontrado morto na escada do prédio onde morava em 13 de junho, aos 71 anos.

Segundo o laudo, ainda não é possível concluir se a causa direta da morte foi a queda ou uma morte súbita por uso do estimulante. O exame toxicológico identificou ainda o uso de sedativos, mas, segundo o IML, os medicamentos não tiveram contribuição direta na morte do cantor.

Nas redes sociais, Lisa Gomes, cunhada do artista, afirmou que a família não divulgou os laudos porque queria preservar a imagem de Nahim. "Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nahim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício", declarou.

Nahim foi encontrado sem vida por funcionário de empresa de telefonia que fazia um serviço no prédio. A morte do cantor é investigada em segredo de justiça. Como não foram encontrados indícios de ação criminosa, o inquérito deve ser arquivado.

Durante a investigação, foram expostos desentendimentos entre a ex-esposa de Nahim, Andreia de Andrade, e Noelle, filha do artista, que revelou não ter uma boa relação com o pai. Na época, a Andreia chegou a proibir Noelle de ir ao velório do artista.