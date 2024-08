SP registra mais de 2,3 mil focos de incêndio e 30 cidades em alerta máximo

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou entre quinta-feira (22) e sexta-feira (23) 2.316 focos de incêndio em São Paulo. O número é quase 7 vezes maior do que o registrado em todo o mês de agosto de 2023, quando ocorreram 352 incidentes. Segundo a instituição, o estado foi o que mais teve queimadas nesse período, superando Mato Grosso e Pará.

A situação levou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a determinar a criação de um gabinete de crise para atuar nas queimadas. Na manhã deste sábado (24), ele embarcou em um helicóptero para sobrevoar as áreas mais afetadas do estado.

O Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil estadual atualizou na tarde de hoje para 36 o número de cidades em alerta máximo para queimadas. Dessas, 17 seguem com focos ativos de incêndio.

As queimadas no interior paulista fizeram a prefeitura de Ribeirão Preto decretar a suspensão de todas as atividades esportivas ao ar livre neste fim de semana. Assim, os jogos de futebol que ocorreriam no sábado e no domingo passam por adiamento compulsório.

O aeroporto de São José do Rio Preto (SP) precisou cancelar e reprogramar voos que estavam previstos para sexta-feira (23) e sábado (24) por conta da fumaça causada pelos incêndios que atingem a região reduziu a visibilidade da pista.